Ipec: Lula chega a 52% dos votos válidos e venceria em primeiro turno

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa Globo/Ipec divulgada nesta segunda-feira (26), mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 48% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

Bolsonaro se manteve com o mesmo ponto, enquanto Lula oscilou para cima. Ciro Gomes(PDT) aparece com 6%, seguido por Simone Tebet(MDB), com 5%. Soraya Thronicke(União Brasil) e Felipe D’Avila(Novo) tiveram 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Se isolados os votos válidos, Lula soma 52% e Bolsonaro, 34%. De acordo com o levantamento, o petista venceria a eleição no primeiro turno, no dia 2 de outubro.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01640/2022 e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.