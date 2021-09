Juninho Dias pede atendimento pediátrico 24 horas no Pronto Atendimento do Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao prefeito de Americana pedindo a implantação de atendimento pediátrico 24horas no Pronto Atendimento do bairro Antonio Zanaga.

No documento, o parlamentar lembra que a unidade de saúde é a única que funciona 24horas no município atualmente, atendendo a demanda de toda a cidade, em especial quando o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” encontra-se em capacidade máxima de ocupação. Juninho lembra que o atendimento pediátrico no local acontece entre 7 e 19 horas e a extensão por todo o período é reivindicada pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“É mais do que justo e necessário que haja o devido atendimento infantil, facilitando a acessibilidade ao serviço público de saúde. É de extrema importância a inclusão do pediatra 24horas para auxiliar mães, pais e avós que precisam hoje contar com essa opção de atendimento não somente no hospital municipal, garantindo mais acessibilidade e agilidade no atendimento infantil”, frisa Juninho.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (26).