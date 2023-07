Juninho Dias pede informações sobre ações de promoção dos direitos de crianças e adolescentes em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre as ações do município voltadas à promoção dos direitos da criança e do adolescente.

No documento, o parlamentar destaca que o objetivo do requerimento é fiscalizar as ações da prefeitura. “O objetivo é compreender o que vem sendo desenvolvido, avaliar como trazer para os bairros mais periféricos ações centrais e como cada secretaria municipal tem atuado na promoção e defesa desses direitos. É necessário ir além de uma semana comemorativa: é preciso acompanhar e fiscalizar os projetos que envolvam o futuro de nossas crianças e adolescentes”, explica.

O autor pergunta quais ações têm sido adotadas para promoção dos direitos da criança e adolescente na cidade e se a prefeitura reconhece a necessidade de ações descentralizadas para áreas mais periféricas, tendo em vista a dificuldade de acessibilidade a ações na região central.

Ainda no documento, o vereador pede apresentação de informações sobre como as secretarias da prefeitura têm atuado na área. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira (11), e encaminhado à prefeitura para resposta.