Dr. Daniel pede informações sobre captação de córnea no Hospital Municipal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a interrupção do serviço de captação de córneas no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar relata que foi usuários da rede pública de saúde reclamaram sobre a falta do serviço. Dr. Daniel destaca que a captação de córnea é de extrema importância no contexto da saúde ocular e transplantes. “A captação de córneas desempenha um papel fundamental no tratamento de condições oculares graves e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a captação eficiente ajuda a aumentar a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, promovendo a solidariedade e a generosidade na sociedade”, aponta.

O autor pergunta no requerimento qual o motivo para a interrupção da captação de córneas no hospital municipal; quais são as medidas que estão sendo tomadas para solucionar essa situação; se existe um cronograma estabelecido para a retomada desse serviço; quais são os recursos necessários para viabilizar a captação; e quais são as alternativas oferecidas aos pacientes que necessitam de transplante de córnea.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária, e será encaminhado à prefeitura para resposta.