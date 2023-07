Marcos Caetano fiscaliza serviço de asfaltamento na Rua Potengi, no bairro São Roque

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) fiscalizou nesta segunda-feira (10) a realização de serviços de asfaltamento na Rua Potengi, no bairro São Roque.

De acordo com o parlamentar, a obra foi discutida durante reunião com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e teve participação de recursos do governo do estado de São Paulo, após intermediação do deputado estadual Dirceu Dalben.

“Os serviços já começaram com a colocação das guias e segue para o asfaltamento. Os moradores esperavam por muito tempo pelas melhorias e está acontecendo, vou continuar trabalhando para trazer as benfeitorias para o município”, disse o vereador.