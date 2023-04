Justiça Federal devolve capivara Filó para Agenor Tupinambá

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Justiça Federal concedeu a guarda provisória da capivara Filó ao influenciador Agenor Tupinambá na madrugada deste domingo(30).

O juiz Márcio André Lopes Cavalcante destacou que a capivara “vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta e com os animais ali existentes”. A decisão foi publicada nas redes sociais pela deputada e ativista ambiental, Joana Darc.



O animal foi entregue ao Ibama(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e estava em um Cetas (Centros de Triagem de Animais Silvestres). Segundo a deputada, o local não era adequado para o animal.

“Não é a Filó que mora na casa do Agenor. É o autor que vive na floresta, como ocorre com outros milhares de ribeirinhos na Amazônia, realidade muito difícil de ser imaginada por moradores de outras localidades urbanas no Brasil”, diz um trecho da decisão.

