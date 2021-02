Karol Conká é eliminada com a maior rejeição da história do BBB

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rapper Karol Conká deu tchau na noite desta terça-feira(23), ao prêmio de R$1,5 milhão oferecido pela Tv Globo em seu maior reality show.

Ela foi eliminada do Big Brother Brasil com %99,17 dos votos no paredão contra Arthur e Gilberto. De canceladora à cancelada, “jaque patomba” como ficou popularmente conhecida na internet, leva na bagagem a maior rejeição da história do programa.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil ele viveu ‘tretas’ com inúmeros participantes e conquistou o posto de maior militante, juntamente com sua parceria de jogo, Lumena Aleluia.

Odiada nas redes sociais, Karol perdeu mais de 300 mil seguidores. Ela entrou no reality com mais de 1,5 milhão e sai com 1,2 milhão, na contramão de participantes como Juliette que entrou com pouco mais de 3 mil e já bateu a casa dos 10 milhões somente no Instagram.