Em um mês, para cada infectado Americana vacinou nove pessoas contra covid-19

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

Americana completou no último domingo(21), um mês de vacinação contra covid-19. O pontapé inicial foi dado no dia 21 de janeiro após a chegada de três mil doses da vacina CoronaVac.

No período de 32 dias, compreendido entre a primeira dose e ontem, 22 de fevereiro, a cidade vacinou 9.518 pessoas, sendo profissionais de saúde e idosos.

No mesmo período, a cidade registrou 1.0863 casos positivos do novo coronavírus. Em média, a cidade vacinou nove pessoas para cada infectado.

No total, a cidade já aplicou 12.103 doses dos imunizantes do Butantan e da Oxford-AstraZeneca, sendo que 9.518 receberam a primeira dose e 2.585 já estão totalmente imunizadas com duas aplicações.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.973 casos positivos, sendo 8 internados, 276 óbitos, 162 em isolamento domiciliar, 10.527 recuperados e 50 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 18.113 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.