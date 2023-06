Leco Soares pede estudos para melhorias no trânsito no cruzamento das ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para a implantação de melhorias no trânsito no cruzamento das ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro.

No documento, o parlamentar aponta que existe um grande fluxo de veículos que trafegam pela Rua Dom Pedro, deixando o trânsito congestionado principalmente no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro.

“O fluxo de veículos no local aumentou consideravelmente, elevando o número de acidentes neste cruzamento, trazendo insegurança aos motoristas e pedestres que circulam pela localidade. Além do movimento ser intenso, constatamos que alguns motoristas desrespeitam as sinalizações e as leis de trânsito”, comenta.

O vereador apresentou também uma indicação em que solicitava à Unidade de Transportes e Sistema Viário respostas sobre as melhorias no trânsito entre o Viaduto Amadeu Elias e Rua Rio Branco com a Rua Dom Pedro II, mas que até o momento nada foi feito.

Leco pergunta se a secretaria de Transportes e Sistema Viário realizou algum estudo para implantação de melhorias no trânsito no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Rua Marechal Deodoro, bem como melhorias no trânsito no encontro do Viaduto Amadeu Elias e Rua Rio Branco com a Rua Dom Pedro II. Questiona, ainda se é possível reforçar a sinalização de trânsito no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (27). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

