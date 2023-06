Pastor Miguel Pires acompanha serviços de recuperação asfáltica na Praia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) acompanhou nesta segunda-feira (26) o serviço de preparação do solo para asfaltamento na Rua Benedito Colla, no bairro Parque Residencial Praia dos Namorados, região do Jardim Brasil.

De acordo com o parlamentar, os serviços estão sendo executados pelas equipes da secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU) e, após a preparação do solo, será aplicada a massa asfáltica para a recuperação do pavimento, que se encontrava deteriorado em diversos pontos.

“É importante ressaltar que moradores me procuraram solicitando providências urgentes. Visitei a rua e as imediações e constatei a precariedade. Protocolei indicações e requerimentos solicitando informações e providências à prefeitura. Esta é mais uma importante intervenção em prol da nossa cidade, principalmente para a região do bairro Jardim Brasil”, enfatizou Miguel.

Ainda no local, o vereador foi informado de que a recuperação também acontecerá na Rua José Kokol Filho, via paralela e que demanda reparos.

