Thiago Brochi anuncia verba de R$ 300 mil para a Natação Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), anunciou na sexta-feira (23), uma verba estadual de R$ 300 mil para investimentos na Natação Americana. O anúncio foi feito durante a solenidade de abertura do Campeonato Paulista Petiz de Inverno (Troféu “Oswaldo Lopes Fiore”), realizada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (o Centro Cívico).

A verba para a Natação de Americana será destinada através de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Madureira (PL), atendendo a pedido de Thiago Brochi, e será utilizada na revitalização de algumas áreas do parque aquático do Centro Cívico, entre elas a cobertura da arquibancada.

Também participaram da abertura do campeonato o prefeito em exercício de Americana, Odir Demarchi, o vereador Lucas Leoncine (PSDB), o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, e representantes da equipe Natação Americana – o vice-presidente Lucas Sartori, a tesoureira Ana Karina Dian Guilherme e o técnico Fábio Cremonez.

“É um trabalho de excelência realizado pela Natação Americana, que já tem resultados práticos. Então é necessário ajudarmos a ampliar ainda mais as condições e estrutura do local”, destacou Brochi. “É a primeira vez que a modalidade recebe uma verba desse tipo”, completou.

