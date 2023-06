Ze Neto & Cristiano param show e doam R$150 mil para cirurgia de criança com escoliose

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último sábado (24), a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano realizou um emocionante show no São João de Petrolina, que ficará marcado na memória de muitos. Durante a apresentação, um momento especial aconteceu quando uma mãe desesperada solicitou ajuda para custear a cirurgia de sua filha, que sofre de escoliose.

A cirurgia necessária para tratar a escoliose da criança possui um valor elevado, estimado em R$ 150 mil.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A mãe, em busca de uma solução para o problema de saúde da criança, exibiu um cartaz na multidão com a mensagem de apelo direcionada aos artistas. Sensibilizados com a situação, Zé Neto e Cristiano interromperam a apresentação e, comovidos pela história, levaram a mãe ao palco.

Diante de milhares de pessoas, os artistas prometeram auxiliar a mãe em seu pedido desesperado por ajuda. Com o microfone em mãos, Zé Neto fez um apelo ao cantor Gusttavo Lima, pedindo o apoio e a união dos artistas nesse momento difícil. “Gusttavo, eu sei que você está me ouvindo, você é meu irmão e vamos rachar os custos da cirurgia. Deus sabe o tanto que é difícil ter um filho com problema”, disse emocionado.

/

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)