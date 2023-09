Loja Maravilhas do Lar amplia o horário e passa a ficar aberta até as 22h

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Loja Maravilhas do Lar, conhecida por suas ofertas e excelentes produtos, está ampliando o seu horário de funcionamento para proporcionar ainda mais comodidade aos seus clientes nas lojas de Americana, Santa Bárbara e Sumaré.

Agora, os clientes poderão visitar essas lojas de segunda a sábado até as 22h, permitindo compras e pesquisas de produtos até mais tarde. Aos domingos, a Loja Maravilhas do Lar manterá suas portas abertas das 09h às 18h, proporcionando um horário estendido de atendimento nesse dia tão importante para as compras e planejamento da semana.

Com mais de 38 lojas espalhadas pelo interior paulista e presente em 24 cidades, a Maravilhas do Lar se consolida como a loja de utilidades domésticas mais amada da região. Sempre empenhada em oferecer o melhor para seus clientes, a loja disponibiliza uma vasta gama de produtos, desde utensílios para cozinha, itens de organização, decoração, papelaria, brinquedos, acessórios de limpeza, jardinagem e muito mais.

Agora, com o horário estendido, fica ainda mais fácil encontrar as soluções para todas as necessidades domésticas. Visite a Loja Maravilhas do Lar e aproveite o novo horário estendido para fazer suas compras com tranquilidade e encontrar os produtos que tornarão sua vida mais prática e sua casa ainda mais especial.”

Aproveite essa oportunidade e visite uma das lojas da Maravilhas do Lar nas seguintes localidades:

– Av. Afonso Pansan, 747 – Vila Bertine, Americana/SP

– Av. da Indústria, 902 – Jd. Peróla, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Av. Rebouças, 485 – Centro, Sumaré/SP