adolescente foge de casa para dormir com namorado que era procurado por homicídio

Na madrugada desta segunda-feira (11), a Guarda Municipal de Americana (Gama) encontrou uma adolescente de 14 anos que havia fugido de sua residência no último sábado (9). O caso tomou um rumo inesperado quando os guardas descobriram que a jovem estava na casa de um homem de 34 anos, que estava sendo procurado por homicídio.

De acordo com informações fornecidas pela Gama, por volta de 1h20, a mãe da adolescente notificou as autoridades sobre o desaparecimento de sua filha e suspeitava que ela estivesse na casa de seu namorado, um homem de 34 anos, residente no bairro Monte Verde.

Ao chegarem à residência situada na rua do Elefante, os agentes encontraram a menor na companhia do suspeito. A adolescente afirmou que o homem era seu namorado e que eles mantiveram uma relação consensual. Ela também alegou não querer retornar para sua casa, alegando ser vítima de agressões constantes por parte de membros de sua família. A Polícia Civil informou que existe um registro de violência doméstica contra a mãe da adolescente.

Após ouvir os depoimentos dos envolvidos, os guardas conduziram o casal até a delegacia local. Lá, os agentes civis verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por homicídio, emitido pela Justiça do Estado do Maranhão.

O indivíduo foi detido e encaminhado às autoridades competentes para as providências judiciais necessárias, sendo posteriormente transferido para a cadeia de Sumaré.

Surpreendentemente, a adolescente decidiu não retornar à casa de sua mãe e optou por permanecer na residência do homem capturado, localizada no bairro Monte Verde. A situação continua sob investigação pelas autoridades competentes.