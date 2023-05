Lojas Kacyumara: promoção de metade do preço no setor de almofadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As almofadas são excelentes itens para decorar, trazendo conforto e aconchego para o seu lar. E essa pode ser uma ótima oportunidade de economizar! Somente amanhã (31/05), as Lojas Kacyumara estarão oferecendo uma promoção relâmpago no setor de almofadas, com modelos selecionados pela metade do preço.

A oferta estará disponível em todas as 8 unidades da rede, que contam com modelos e tamanhos para todos os estilos. No entanto, as quantidades são limitadas, por isso, os consumidores que buscam as melhores oportunidades devem visitar a loja no início da promoção, já que o estoque desses produtos é limitado. Lembrando que a unidade de Americana Matriz ficará aberta até as 20h.



Além disso, as unidades possuem estacionamento próprio e oferecem a opção de parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira alguns produtos:

Confira o endereço da loja mais próxima para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.

