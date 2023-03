Lojas Kacyumara promove sua tradicional Quinzena Da Lingerie com itens de até 20% de desconto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para quem está em busca de uma oportunidade para renovar sua linha íntima, a rede de Lojas Kacyumara está promovendo sua tradicional Quinzena da Lingerie que acontece entre 03 e 17 de Março nas unidades de Americana.

A campanha conta com diversos modelos das mais conceituadas marcas do mercado, como: Hope, Duloren, Lupo, Liz, Sloggi, Nayane e Triumph com descontos que podem chegar até 20%.

A quantidade e diversidade de modelos são limitadas, por isso o consumidor que busca as melhores oportunidades deve visitar a loja no início da promoção, já que o volume desses produtos é finito.

O local possui estacionamento próprio e oferece parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

