Lojas Radical Vest de Santa Bárbara realizam promoção de Dia dos Pais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As lojas Radical Vest do centro de Santa Bárbara d’Oeste e do Tivoli Shopping realizam neste final de semana uma super promoção para o Dia Dos Pais. É a chance de garantir o presente e economizar.

Entre as promoções, o kit com 2 camisas polos e 1 camiseta por apenas R$119,99. São diversas cores e modelos, tudo podendo ser parcelado em até 10x no cartão sem juros. A Radical também trabalha com crediário próprio.

A loja também oferece muitos outros produtos de grandes marcas como Qix, Rip Curl, BillaBong, QuikSilver e AllDress.

Neste sábado, por conta do Dia dos Pais, a loja do centro funciona das 9h às 18h, já no Tivoli Shopping o horário de funcionamento no sábado é das 10h às 22h e no domingo das 14h às 20h.

Corre pra loja!

Tivoli Shopping

WhatsApp (clique aqui) Centro de Santa Bárbara

R. Dona Margarida, 709

WhatsApp (clique aqui) Americana

Rua Washington Luis, 18, no centro de Americana.

WhatsApp (clique aqui) Fique por dentro das novidades e siga nas redes sociais:

https://www.facebook.com/radicalvest/

https://www.instagram.com/radical.vest/

https://www.instagram.com/radicalvesttivolishopping/

https://www.instagram.com/radicalvestcentrosbo/

https://www.facebook.com/radicalvestamericana/

https://www.instagram.com/radicalvestamericana/