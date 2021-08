“O Esquadrão Suicida” estreia no cinema da Multiplex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O filme “O Esquadrão Suicida”, que estreia no cinema, pode ser visto na região no Multiplex, no Vila Multimall (antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste.

Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

Confira a programação completa: