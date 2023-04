Com sorteio de R$10 mil, Feira Noivas & Festas acontece nesta terça e quarta em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nos dias 25 e 26 de abril, o Villa Americana Eventos será palco da Feira Noivas & Festas, um evento que reunirá mais de 50 fornecedores de vários segmentos e cidades da região. O objetivo é oferecer aos visitantes uma ampla variedade de produtos e serviços relacionados a casamentos, festas e eventos em geral.

A feira será realizada das 19h às 23h e é totalmente gratuita. Para participar, basta fazer o cadastro através do link https://contate.me/ceoeventsbrasil ou direto na portaria do evento. Durante a feira, haverá o sorteio de R$10 mil, sendo R$5 mil por dia, que deverão ser gastos com os próprios fornecedores presentes na feira.



Entre os expositores, estarão presentes empresas de decoração, buffet, fotografia, música, vestidos de noiva, entre outras. Com isso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer diversas opções e escolher aquelas que melhor se adequam às suas necessidades e orçamento.

A Feira Noivas & Festas é uma excelente oportunidade para quem está planejando um casamento, festa de debutante, formatura ou qualquer outro tipo de evento. A presença de fornecedores de várias cidades da região amplia as possibilidades de escolha e garante a qualidade dos produtos e serviços oferecidos.

O evento é organizado pela CEO Events Brasil e promete ser um sucesso de público. Não perca a oportunidade de participar e fazer ótimos negócios!

