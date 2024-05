Tropical Melancolia: A nova banda do pop punk emergente de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cena musical de Americana, recebeu novos ares na cena musical local no final de 2023 com o surgimento da banda Tropical Melancolia. Com membros experientes, vindos do underground do Hardcore/Punk e do Metal, a banda traz uma mistura vibrante de influências que cativam desde os primeiros acordes.

Formada por Alison na Voz e no Baixo e Fábio na Guitarra que estiveram na banda Backfire Away e atualmente integram a Brand New Face, Pedro na segunda Guitarra que também era integrante na banda Backfire Away e Murilo na Bateria que esteve nas bandas Slownagy, Ilustre Ode e atualmente integra a banda Póstuma.

Embora o Pop Punk seja o carro-chefe da banda, a Tropical Melancolia também flerta com o Hardcore Melódico, tendo seu som influenciado por ícones como Blink-182, Knuckle Puck, No Pressure, CPM 22, Saves The Day e Lagwagon, resultando em uma sonoridade diversificada e envolvente.

Atualmente, a banda está em processo de criação de sua demo para compartilhar seu trabalho e planeja levar sua música aos palcos da região em breve.

Com um futuro promissor pela frente, a Tropical Melancolia visa conquistar não apenas os fãs de Pop Punk, mas também todos aqueles que buscam uma experiência musical autêntica e emocionante no underground.