jeep® commander ultrapassa 50 mil unidades vendidas com liderança entre suvs de sete lugares no país

Desenvolvido e produzido no Brasil, o Jeep® Commander transformou o segmento de D-SUVs desde o seu lançamento. Referência na categoria, o modelo que é o líder entre os SUVs de sete lugares no país e acaba de conquistar mais um feito: ultrapassou a marca de 50 mil unidades vendidas em pouco mais de dois anos de comercialização no país. Uma conquista importante pela categoria do modelo e segmento em que ele atua e alcançada em tão pouco tempo.

Sinônimo sofisticação, tecnologia e performance, o modelo foi lançado em agosto de 2021 e, desde então, vem conquistando cada vez mais espaço e destaque neste exclusivo segmento. E para manter este legado, a Jeep trouxe diversas novidades para a linha 2025 do modelo. Com direito a novo motor, nova versão e ainda mais tecnologia, o Novo Commander oferece agora 5 anos de garantia.

Além disso, o SUV grande da Jeep passa a dispor de duas novas opções no portfólio: uma configuração com cinco lugares dentro da oferta da versão Longitude, ampliando a cobertura de mercado e a versatilidade do modelo, além da inédita Blackhawk, nova versão topo de linha da gama, que agrega ainda mais estilo e personalidade, com elementos esportivos e identidade marcante.

Quando o assunto é performance, o Novo Commander também não deixa a desejar. Além das opções de motor turbo flex e turbodiesel, o modelo adiciona ao portfólio duas versões equipadas com o potente motor Hurricane 2.0T com tração 4×4. Essa motorização entrega ao SUV nada menos que 272 CV de potência e 400 Nm de torque, garantindo muito mais força e velocidade, além da impressionante marca de 0 a 100km/h em 7s. Falando em segurança, também traz tecnologias de condução semiautônoma nível 2 de série em todas as versões, garantindo ainda mais conforto e proteção.