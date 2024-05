fiat cronos chega às 200 mil unidades comercializadas no brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Lançado há seis anos, o Fiat Cronos acaba de atingir a marca de 200 mil unidades comercializadas no País. O modelo teve o melhor mês do ano em abril, chegando a cerca de 3.400 carros vendidos com 17,6% de segment share entre os B-Sedãs. No acumulado de 2024 já são mais de 9.800 veículos. Em 2023 o modelo teve um aumento de 22% nas vendas em relação ao ano anterior.

Vendido em dez países na América Latina, o modelo tem design arrojado, interior espaçoso com ótimo acabamento e o maior porta-malas do segmento (525 litros). Ele conta, por exemplo, com central multimídia de 7″ Touchscreen com Android Auto e Apple Car Play em todas as quatro versões e bancos em couro ecológico de série na Precision 1.3 AT. Já para as versões Drive 1.3 é possível incluir o pack S-Design que traz itens como faróis de neblina dianteiros, ar-condicionado automático digital, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, câmera de ré, rodas de liga leve com acabamento escurecido e interior escurecido com acabamento exclusivo.

Importante ressaltar ainda que o Cronos é o sedã automático mais econômico do Brasil em uso urbano com câmbio CVT aliado ao motor Firefly 1.3. É também o sedã com motor 1.0 aspirado mais econômico do país em uso urbano com o consagrado motor Firefly.

Aclamado não só pelos consumidores, o Fiat Cronos também foi premiado pela imprensa. Recentemente recebeu o reconhecimento da Premiação Mobilidade Estadão 2023 na categoria Melhor Sedã Compacto. Já foi eleito também a “Melhor Compra” em sua categoria pela revista Quatro Rodas. No guia de compras de veículos zero-km do site Motor1 venceu como o carro com o “Melhor Custo-Benefício” em seu segmento e no prêmio Abiauto como “Carro Nacional 1,2 até 1,6l”.