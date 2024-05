FAM recebe medalha Empresa Cidadã da Câmara de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana recebeu na noite de hoje, dia 23 de maio, a medalha Empresa Cidadã, concedida pela Câmara Municipal de Americana, por seu destaque em atividades na área da ação social junto à comunidade. A medalha foi concedida após pedido do vereador Thiago Martins(PL) e aprovação dos demais vereadores da Câmara.

Prestes a completar 25 anos de atuação no ensino superior em Americana e região, a Instituição é referência também por suas atividades de prestação de serviço para a comunidade.

“Para nós é um momento de grande felicidade, receber esta medalha de Empresa Cidadã, que reconhece nosso trabalho para a comunidade totalmente gratuito e com qualidade. Um reconhecimento em um ano especial em que comemoramos nossos 25 anos de trabalho na área da educação. Cada aluno, ex-aluno, professores, colaboradores em geral tem parte nesse prêmio”, comemorou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

“Para mim é uma honra poder oferecer e cravar o nome da FAM na história da Câmara com esta medalha”, disse Thiago Martins.

Durante todo o ano, a FAM realiza diversos eventos para a comunidade e para todas as idades. Algumas delas foram citadas na premiação como: Programa Nutrição nas Escolas, Faculdade Aberta, Encontro com Educadores, ações de vacinação durante o período de pandemia de COVID-19, as ações do Hospital Veterinário FAM, entre tantas outras.

Nas clínicas e atendimentos externos, os serviços já ultrapassaram 100 mil atendimentos nestes 25 anos. Muitas destas ações também são realizadas diariamente nas Clínicas de Atendimento do Serviço Integrado de Atenção, o SIA. Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia e Enfermagem são cursos que oferecem atendimento gratuito para a população sempre com atendimentos realizados por alunos em estágios e coordenados pelos professores FAM.

Além da área da saúde, o curso de Direito também realiza ações sociais para tirar dúvidas jurídicas da comunidade.