Lula declara R$ 7,4 milhões em bens ao TSE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT), primeiro colocado nas pesquisas eleitorais para presidente já declarou à Justiça Eleitoral seu patrimônio financeiro. Até o momento, apenas 7 candidatos apresentaram o registro.

De acordo com dados eivados ao TSE, Lula possui R$ 7,4 milhões, quantia inferior à informada em 2018, quando estava preso em Curitiba e apresentou o total de R$ 7,98 milhões.

O candidato com maior patrimônio é Felipe d’Avila (Novo) com R$ 24,6 milhões, seguido por Pablo Marçal (Pros) com R$ 16,9 milhões. Vera Lúcia (PSTU) é a com menor valor declarado somando pouco mais de R$ 8 mil.

Candidatos e patrimônio:

Felipe d’Avila (Novo): R$ 24,6 milhões

Léo Péricles (UP): R$ 197,31

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): R$ 7,4 milhões

Pablo Marçal (Pros): R$ 16,9 milhões

Simone Tebet (MDB): R$ 2,3 milhões

Sofia Manzano (PCB): R$ 498 mil

Vera Lúcia (PSTU): R$ 8.805