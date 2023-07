Marcos Caetano discute execução de serviços de pavimentação no Jardim São Roque

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na quarta-feira (28) com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e com o secretário-adjunto de Trânsito de Americana, Marcelo Maia Giongo, para discutir sobre serviços em execução no bairro São Roque.

Durante a reunião, o parlamentar foi informado de que existem obras de pavimentação em andamento na Rua Potengi, entre a Rua Xingu e a Rua Jaguarão. Foram feitas a demarcação da via e a terraplanagem do solo no local. O investimento é de R$550.517,39, com recursos provenientes do governo do estado de São Paulo.

“Os serviços estão sendo executados no São Roque e o envio das verbas contou com a apresentação de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben. Isso nos motiva a buscar novas verbas para investimentos no município”, comentou Marcos.