Após encalhar em leilão, ‘castelo’ de José Rico está à venda por metade do preço

Um extravagante castelo com mais de 100 quartos, construído pelo renomado cantor sertanejo José Rico, está atualmente à venda por um valor significativamente reduzido. Localizado na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, o imóvel foi colocado à venda por metade do preço de avaliação, devido a dívidas trabalhistas do cantor.

Avaliado inicialmente em impressionantes R$ 3,2 milhões, o castelo pode agora ser adquirido por R$ 1,6 milhão até o dia 12 de setembro deste ano. Essa oportunidade atrativa surgiu após o leilão judicial, no qual o lance mínimo estabelecido era o mesmo valor de venda atual. No entanto, apesar das expectativas, nenhum interessado se apresentou para adquirir a majestosa propriedade.

O estado de conservação do castelo é alarmante, sendo descrito como um local de abandono. Janelas quebradas e pichações nos muros demonstram a falta de cuidado ao longo do tempo. A grandiosa construção ocupa uma parte considerável de um terreno de 48 mil metros quadrados, que possui um declive característico.

É importante ressaltar que a área atualmente penhorada corresponde a 21,2% do terreno, enquanto o restante ainda está em processo de regularização de propriedade. Essa situação pode afetar futuros projetos de revitalização ou reforma do local.

A venda do imóvel está sendo realizada como resultado de ações judiciais relacionadas a dívidas trabalhistas do cantor sertanejo José Rico. A Justiça do Trabalho tomou a decisão de liquidar o patrimônio para pagar os débitos pendentes, oferecendo assim a oportunidade para que algum interessado adquira o castelo a um preço excepcionalmente reduzido.