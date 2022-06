Mesmo sem mandato, Molina conquista R$ 600 mil para a região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O empresário e pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Ricardo Molina, e o vice-prefeito de Sumaré e deputado federal Henrique do Paraiso (Republicanos), anunciaram a destinação de R$ 600 mil para as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. O anúncio ocorreu na última sexta-feira (06) em audiência realizada com o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e com o vice-prefeito, Felipe Sanches.

Cada uma das três cidades recebeu o valor de R$ 200 mil para serem utilizados nas ações preconizadas no Sistema Único de Assistência Social (Suas). Os recursos já estão nos caixas das prefeituras e serão geridos pelas secretarias de promoção social.

“É uma defesa minha trabalhar por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Mesmo sem mandato, consegui intermediar a vinda de R$ 600 mil para as três cidades da nossa região. São recursos importantes que serão utilizados pelas prefeituras no desenvolvimento de ações de inclusão social, a favor das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade”. Agradeço muito o Henrique do Paraiso, pois fizemos o pedido e graças a ele conseguimos que esse recurso viesse para nossa região”, enfatizou Molina.

“Tenho um carinho especial por essas três cidades e recebi com muita alegria o pedido do Molina para trabalharmos juntos em benefício delas. Esses recursos serão utilizados para custeio e investimentos que contribuirão no fortalecimento das ações sociais do município”, afirmou Henrique do Paraíso.