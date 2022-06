Americana registra saldo positivo de 323 empregos no mês de abril

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana registrou, no mês de abril, novo saldo positivo de empregos, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Os números foram divulgados nesta terça-feira (6).

Em abril, o município registrou 3.447 admissões e 3.124 demissões, com um remanescente de 323 empregos. Os números são maiores do que os registrados pelas duas outras cidades da microrregião: o saldo de emprego de Nova Odessa ficou em 126 e o de Santa Bárbara d’Oeste em 305.

O acumulado em Americana, de janeiro a abril de 2022, foi de 1.148 empregos, com 14.671 admissões e 13.523 demissões. Nos últimos 12 meses, são 42.421 admissões e 37.535 demissões, com um saldo de 4.886 empregos.

A gestão do prefeito Chico Sardelli tem, entre os seus pilares, o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda para a população. Para atingir os objetivos, uma série de políticas públicas foi adotada, como a criação do Comitê de Retomada Econômica e do Programa Futuro Certo, que vêm desenvolvendo ações de desburocratização para a instalação de empresas no município e a oferta de cursos de capacitação, nas mais diferentes áreas.

“Temos trabalhado incansavelmente para promover a geração de empregos em nosso município, sendo parceiros de quem produz e investe em nossa cidade, além de levar capacitação profissional gratuita para nossa população. Ficamos muito felizes em ver resultados positivos de todo nosso trabalho. Queremos Americana cada vez melhor e mais próspera”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.