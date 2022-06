Macris pede convocação do ministro para explicar aumento dos combustíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) apresentou requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, preste esclarecimentos sobre os recorrentes aumentos nos preços dos combustíveis. Para o parlamentar, é preciso medidas fortes.

Macris divulgou a apresentação do requerimento nesta quarta-feira (1º), durante o XXI Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, realizado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O parlamentar moderou o segundo painel do evento, intitulado “Política de preços da Petrobras e o impacto no Transporte Rodoviário de Cargas”.

“Os combustíveis estão tendo aumentos recorrentes e os produtos essenciais para a população são transportados por este meio. Consequentemente, o custo deste carregamento é repassado nos preços”, argumentou Macris. Ainda segundo ele, o governo Federal precisa dar explicações e é “muito importante que ele [ministro de Minas e Energia] informe o que está sendo feito para controlar estes preços elevados e que hajam medidas robustas e enérgicas”.