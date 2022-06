Falta de vereadores em inauguração da Câmara chama a atenção dos presentes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Cinco vereadores não apareceram na inauguração da nova sede da Câmara Municipal de Americana que aconteceu na manhã do último sábado(4). A falta foi percebida e comentada pelos presentes.

De acordo com o presidente da casa, Thiago Martins(PV), Marschelo Meche(PL) não compareceu por estar com sintomas gripais, já Vagner Malheiros(PSDB) justificou sua ausência por estar em um congresso religioso. Dr. Otto Kinsui(Cidadania) estava de plantão médico e justificou a ausência diretamente ao presidente.

Dos cinco que não estiveram no evento, apenas o vereador Juninho Dias(MDB) e Dr. Daniel Cardoso não justificaram oficialmente sua falta na solenidade que inaugurou oficialmente o “Paço 15 de janeiro”, casa do Poder Legislativo da cidade.

Juninho, que era secretário da Câmara, abriu mão do cargo quando a mudança de prédio foi anunciada. Ele ficou irritado e alegou por não ter sido consultado para um ato que é de competência da presidência.

Procurado pelo Portal de Americana, Juninho disse que no mesmo horário sua filha estava se apresentando em uma festa escolar, por isso não conseguiu estar presente. Ao site, Daniel informou que está doente e por isso não participou.

Thiago Brochi(PSDB) esteve no início da cerimônia e se ausentou por alguns minutos para ir até a festa escolar do filho. Ele voltou a tempo e participar do descerramento da placa ao lado de outros vereadores.