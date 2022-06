Centro Oncológico de Americana começa atendimento nesta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro Oncológico de Americana – Unacon começa a atender nesta quarta-feira, dia 8 de junho. O início dos serviços no local foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli, nesta segunda-feira (6), quando o prédio já recebe os ajustes finais. A solenidade oficial de entrega será realizada nos próximos dias, em data ainda a ser agendada pelo Governo do Estado, uma vez que a cerimônia deve contar com a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia.

O prefeito, que segue em isolamento domiciliar após testar positivo para Covid-19 no fim da semana passada, reforçou que esta é a maior obra social e humana de Americana nos últimos anos. “É com muita alegria que vamos iniciar os serviços na Unacon, pois apenas quem realiza tratamento em outra cidade sabe da importância de ser atendido perto de casa. Americana agora tem atendimento contra o câncer e esse é um marco histórico, sem dúvida nenhuma”, afirmou Chico. “Agradecemos muito o Governo do Estado, o deputado Vanderlei Macris e todos os parceiros que contribuíram para que esse momento fosse possível. Estou feliz, mas quero mais para Americana”, completou.

Os pacientes já estão agendados para o primeiro dia de atendimento na unidade, tanto para consultas de oncologia clínica, como para sessões de quimioterapia. A Unacon deve realizar anualmente 4.240 sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos.