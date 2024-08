Ministro e vice de Lula declaram apoio a Maria Giovana para Prefeita de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O lançamento da candidatura de Maria Giovana à Prefeitura de Americana, ocorrido nesta sexta-feira (24), ganhou o apoio de figuras do governo Lula. O evento, realizado no salão Viva Imperial, contou com a presença do ministro da Previdência de Lula e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, além de um vídeo divulgado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, manifestando seu suporte à candidata.

“Tem espírito público, experiência e amor ao povo”, declarou Alckmin no vídeo.

Durante o evento, Carlos Lupi elogiou o perfil da candidata, destacando-a como uma figura de renovação no cenário político local. “A Maria Giovana representa a renovação, a vez e a voz da mulher. Ela é uma pessoa preparada e obstinada a servir a população. Vejo a Maria Giovana como a candidata mais qualificada para a Prefeitura de Americana, e ela não será prefeita por vaidade, mas sim para servir ao povo”, afirmou o ministro.

Em sua fala, Maria Giovana celebrou a adesão de importantes lideranças e enfatizou o protagonismo das mulheres na política. “Foi uma noite muito especial e emocionante, estou muito feliz por estar com nosso grupo em Americana e por poder apresentar nossas propostas para a cidade, ao lado de tantos apoiadores e também dos candidatos a vereadores. A presença das mulheres e a discussão sobre o nosso papel na política também foram fundamentais”, disse.