Ministro do TSE inclui minuta golpista em ação contra Bolsonaro

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, incluiu a minuta do decreto golpista em uma ação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu candidato a vice, Braga Netto. A decisão foi tomada nesta segunda-feira(16).

A minuta do decreto para instaurar o estado de defesa na Corte, que foi encontrado pela Polícia Federal durante buscas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, será incluída em uma processo de investigação que já está em tramitação no tribunal.

O ministro também pediu que Alexandre de Moraes encaminhe a cópia da minuta, “bem como de outros documentos e informações resultantes da busca e apreensão que digam respeito ao processo eleitoral de 2022, em especial voltados para a deslegitimação dos resultados”.