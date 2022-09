Molina lança oficialmente sua campanha para deputado estadual

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ricardo Molina lançou oficialmente sua candidatura nesse sábado (3). O evento ocorreu no comitê central localizado na divisa das cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em frente ao Tivoli Shopping.

O lançamento reuniu centenas pessoas, entre elas o Diretor de Saúde de Rafard, Vanderlei Cocato, Secretário Adjunto de Desenvolvimento de Nova Odessa, Eduardo Mota, vice-prefeito e candidato a deputado federal, Henrique do Paraiso; e os vereadores barbarenses: Arnaldo Alves, Felipe Cora e Isac Motorista. O evento ainda reuniu lideranças partidária e apoiadores.

Molina comemorou a realização do lançamento. “Este evento reforçou que essa campanha não é mais só minha. Essa campanha é de muita gente. A grandeza do evento de hoje só foi possível porque temos muitas pessoas engajadas nessa campanha, pessoas que vibram e torcem para que tenhamos a oportunidade de representar nossa região e ajudar nosso governador a mudar o rumo do estado de São Paulo”.

“Nossa região não pode ficar sem deputado, se isso acontecer, perderemos muito em investimento e representatividade. O evento de hoje demostrou que estamos no caminho certo e temos o apoio e confiança de muita gente”, finalizou Molina.