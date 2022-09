Com a presença do governador, Macris lança campanha à reeleição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a presença de centenas de apoiadores, foi lançada, oficialmente, por Vanderlei Macris, a campanha à reeleição ao cargo de deputado federal. Lideranças importantes como o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e o candidato ao Senado, Edson Aparecido, e também o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, acompanharam o evento realizado no início da noite deste sábado (3), no Royal Garden, em Americana.

Também estiveram presentes os deputados estaduais, Barros Munhoz e Dirceu Dalben, além do prefeito de Americana, Chico Sardelli, e do presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins.

O deputado Vanderlei Macris iniciou o discurso, fazendo um agradecimento a todos os presentes e à família.”Hoje é um dia muito feliz e vocês estão juntos comigo nessa luta importante”, discursou Macris. “Eu gosto de abraçar as pessoas e sofro quando vejo alguém sofrendo também. A política é o caminho para transformar a vida das pessoas, por isso que, há 50 anos, faço esse trabalho e vou continuar fazendo, enquanto a população me der mandato”, frisou. “Quero chegar à vitória junto com Rodrigo Garcia, governador de São Paulo”, completou.

O governador Rodrigo Garcia falou sobre o importante trabalho realizado há anos por Vanderlei Macris na vida pública. “Vanderlei, vir em Americana no lançamento da sua candidatura é para mim motivo de alegria, porque eu fico, cada vez mais, convicto que nós ficamos sempre do lado certo da história e nós continuamos do lado certo do futuro de São Paulo”, ressaltou. ” Estamos há poucos dias da eleição, conversem com a família e com os seus amigos sobre a escolha certa. Vamos juntos, vamos eleger Vanderlei Macris, deputado federal.”