Pondé fala sobre educação e pandemia para 800 pessoas, na FAM

A FAM-Faculdade de Americana realizou na manhã deste sábado, dia 3 de setembro, a décima nona edição do Encontro com Educadores. O evento realizado, na sede da Instituição, reuniu 800 pessoas entre professores, diretores e admiradores do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé, que apresentou o tema: “Educação em um mundo pós pandemia”.

Durante a palestra Pondé lembrou muito dos desafios impostos pela pandemia principalmente na saúde mental, além de lembrar que o mundo passa por um período de normalização após os eventos dos últimos dois anos com a Covid-19.

“Os desafios maiores foram durante a pandemia a se adaptar e aprender mexer nas ferramentas enquanto não estava acostumado a trabalhar com essas ferramentas (digitais). É um processo que lentamente vamos voltar ao normal. Um momento que tende a normalização porque o mundo não acabou, aliás porque todo mundo sabia que nao ia acabar”, comentou.

Para Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade de Americana, o evento foi de extrema importância para o setor da educação.

“Ficamos dois anos sem fazer o Encontro de Educadores devido à pandemia. O evento é começado a pensar no começo do ano e sempre buscamos palestrantes que possam discutir temas atuais para este público do setor da educação e aqueles que de uma certa forma gostam de acompanhar assuntos que estão em alta na comunidade”, disse.

Para quem acompanhou os 60 minutos de bate papo, o conteúdo foi aprovado. “Ele falou bastante da saúde mental no pós pandemia, sobre o cuidado que a gente deve ter com os mais jovens e adolescentes”, disse Flávia Vieira, Psicóloga do Centro Social Psicossocial Ingantojuvenil de Americana – Capsi.

Angelita Gabatel é professora em Santa Bárbara e lembrou que o evento foi importante para refletir e amadurecer neste processo de ensino pós pandemia.”Gostaria de agradecer o evento, refletir os nossos desafios que compartilhamos na rede pública e privada e eu acredito que a filosofia do Pondé faz com que a gente tenha esse amadurecimento que não estamos só e temos condições de enfrentar essas condições”, comentou.

Para 2023, a Faculdade de Americana já garantiu a vigésima edição do Encontro com Educadores.