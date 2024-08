------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador do Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana, foi o grande vencedor do sorteio deste domingo (25) do VidaCap Limeira. Ele ganhou o prêmio máximo, que inclui um Chevrolet Tracker e mais R$ 40 mil em dinheiro, totalizando R$ 180 mil.

Além do prêmio principal, o sorteio distribuiu 30 prêmios de R$ 1,5 mil no Giro da Sorte. Entre os ganhadores, cinco pessoas de Americana e quatro de Santa Bárbara d’Oeste foram contempladas.