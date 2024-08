Pastor e candidato a vice-prefeito de Americana sofre acidente de carro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O pastor Aílton Gonçalves Dias, candidato a vice-prefeito de Americana pelo PSB, sofreu um acidente de trânsito na noite deste domingo (25), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 127, sentido Piracicaba, em um trecho com acesso à cidade de Nova Odessa.

De acordo com as informações, o veículo Renault Kwid em que o pastor estava teria aquaplanado, colidindo contra uma defensa metálica. Apesar do impacto, o pastor não se feriu. A candidata a prefeita Maria Giovana(PDT), que esteve com ele após o acidente, confirmou que o pastor está bem. “Fiquei feliz em ver que está tudo bem”, disse Giovana.