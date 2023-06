Morador de Americana ganha prêmio máximo do Vida Cap deste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã deste domingo, 4 de junho, o Vida Cap Campinas realizou o anúncio dos vencedores dos sorteios da semana. Entre os sortudos, um morador de Americana se destacou ao conquistar o prêmio máximo oferecido pelo programa.

Sivandir Aparecido Wulk Junior, residente no bairro Jardim Bertoni I, foi o grande vencedor do sorteio e levou para casa um Corolla 0km, além de receber a quantia de 20 mil reais.



Além disso, Carlos Roberto Vidal foi contemplado com uma motocicleta Honda CG 0km, dando ainda mais emoção ao evento.

No giro da sorte, em que foram sorteados prêmios no valor de mil reais, oito moradores de Americana foram agraciados com essa quantia. Confira abaixo os nomes dos felizardos:

Valéria Cardoso Souza, do bairro Cidade Jardim I

Elisângela Silva de Araújo, do bairro Jardim Bertoni

Maria Helena Moraes, do bairro Jardim dos Lírios

Bruna Leite da Costa, do bairro Jardim Bela Vista

Jemima Camiski Teixeira, da Vila Rehder

Natalício Barbosa Vieira, do bairro São Luiz

Marli Aparecida Frangiosi Iupi, do bairro Parque Dom Pedro II

Gilberto Aparecido Cruz, do bairro Parque Novo Mundo

