Comerciante é baleado após briga em casa noturna em Americana

Durante a madrugada deste domingo (4), um comerciante de 37 anos foi vítima de um tiroteio após uma briga ocorrida na casa noturna Royal Garden, localizada no Jardim Werner Plaas, em Americana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um suspeito do atentado já teria sido identificado.

De acordo com relatos dos seguranças do estabelecimento, alguns envolvidos na confusão foram retirados do local pelos seguranças, mas a violência continuou do lado de fora da casa noturna. Foi nesse momento que o comerciante foi atingido por um disparo no abdômen. Populares que presenciaram o ocorrido socorreram imediatamente a vítima, que foi levada para o Hospital Municipal (HM) e passou por uma cirurgia. Até o momento, ele permanece internado.



Durante as investigações no local do crime, a polícia encontrou duas cápsulas deflagradas de calibre 9mm, indícios da arma utilizada no atentado. Pouco tempo depois, um veículo modelo Jetta foi encontrado abandonado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima. Dentro do carro, os policiais encontraram um carregador de pistola e uma cápsula intacta do mesmo calibre usado na tentativa de homicídio.

Uma testemunha relatou à PM que um rapaz desembarcou do veículo e fugiu em uma motocicleta, porém, até o momento, não foi capturado. Além disso, roupas e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram apreendidas pela polícia, o que poderá auxiliar nas investigações.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), que trabalha para esclarecer os motivos da briga, identificar todos os envolvidos e determinar as circunstâncias que levaram ao atentado contra o comerciante.

