antonio aparecido de melo, do supermercados crema, recebe o título de cidadão americanense

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (1), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, sessão solene para a entrega do título de cidadão americanense ao senhor Antonio Aparecido de Melo, da rede de supermercados Crema, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria da vereadora Nathalia Camargo (Avante).

Participaram da solenidade a vereadora Nathalia Camargo, o vereador Thiago Martins e o secretário adjunto da secretaria municipal de Gestão de Convênios, Thiago Guimarães, além de convidados, amigos e familiares do que o homenageado.



Durante o uso da palavra, Nathália destacou o legado de Antonio Melo para a cidade. “O Cido é uma pessoa íntegra e que tem deixado um legado em todas as cidades que passa, deixando uma marca que está presente na vida dos americanenses. Um homem que valoriza a família e que olha pelo próximo, sendo muito generoso com as causas sociais sem que isso apareça. É uma honra conceder essa homenagem”, disse.

Thiago Martins apontou que o espírito empreendedor do homenageado ficará registrado na história de Americana. “A família do Cido investiu, acreditou e é apaixonada pela cidade de Americana. É um homem parceiro, que acompanha a vida política da cidade, que dá apoio e também sabe ser crítico, ele sabe apontar quando há algo errado. É uma história construída que nunca será apagada e que continuará a render frutos pelas próximas gerações”, comentou.

O homenageado agradeceu a todos os vereadores pela honraria. “Foram muitos anos de luta e hoje eu recebo uma das homenagens mais bonitas e honrosas de toda a minha vida. Minha família é a minha razão de viver e hoje estão todos aqui presentes. Agradeço a todos os vereadores de Americana, eu acompanho o trabalho dessa Casa de Leis e acredito que toda a cidade deveria estar aqui presente, porque fazem um grande trabalho. É uma grande felicidade receber o título de cidadão americanense”, comentou.

Biografia

Antonio Aparecido de Melo nasceu em 15 de novembro de 1962, na cidade de Sertaneja no Paraná. O quinto de doze filhos de Luiz Raimundo de Melo e dona Maria Odete Guedes de Melo. Seu pai, logo cedo, colocou-o para ajudar nas atividades da lavoura onde cultivava diversas plantações e no cultivo das hortaliças. Com isso, ficou impedido de prosseguir nos estudos, cursando até a 5ª série do ensino fundamental.

Ainda jovem, mudou-se para Santa Bárbara d’Oeste com parte da sua família, abrindo um pequeno bar e mercearia, além de trabalhar como vendedor ambulante de frutas e legumes.

Em conjunto com os irmãos, fundou em 1984 o 1º Supermercado CREMA na vizinha cidade de Santa Bárbara D’Oeste, no Bairro Mollon abrindo posteriormente a segunda unidade na Rua Limeira.

Em 2019, inaugurou na Avenida Nossa Senhora de Fátima, fundou em Americana, um moderníssimo supermercado com mais de 14 mil metros quadrados de construção, gerando mais de 350 empregos diretos e indiretos.

Tem ao lado de sua vocação empreendedora, também o lado humano, participando de várias ações sociais e humanitárias, além do lado amoroso e familiar junto aos seus 3 filhos e 4 netos.

