O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou, na tarde desta terça-feira(10), a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira.

O militar era responsável pelo comando da corporação que deveria impedir os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional.

** em atualização