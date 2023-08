Morre esposa de piloto falecido em tragédia aérea com o filho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ana Paula Pridonik, de 27 anos, esposa do piloto que morreu em um acidente com o filho, morreu após ser encontrada ferida nesta segunda-feira(31). O incidente ocorreu no quarto da residência do casal, situado em um condomínio no bairro Antônio Vendas, em Campo Grande (MS).

Ana Paula era esposa do piloto e pecuarista Garon Maia, que, infelizmente, também faleceu no sábado, 29 de julho. Garon teve seu destino fatal em um acidente aéreo na região de Vilhena, em Rondônia, juntamente com o filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos.

De acordo com informações preliminares, Ana Paula foi atingida por um disparo de arma de fogo.