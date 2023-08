Operação Gerânios da DISE de Americana resulta em prisão por tráfico de drogas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, realizou a Operação “GERÂNIOS” com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. As questões apontaram para a esquina das Ruas Ema com Violetas, no Jardim dos Lírios em Americana, como um ponto de intenso e recorrente tráfico de drogas.

A operação teve início a partir de uma denúncia anônima recebida pelos policiais da DISE, que identificaram um indivíduo conhecido como “Rafa”, com 20 anos, desempregado, apontado como o “Gerente do Tráfico” daquela área. “Rafa” era responsável pela distribuição e embalo comercializado das drogas na “biqueira” da esquina mencionada, além de lidar com a arrecadação do dinheiro proveniente das atividades criminosas.

As ações culminaram na abordagem do investigado dentro de uma residência na Rua dos Gerânios, onde foram encontrados testemunhas de suas atividades ilícitas. No local, a polícia apreendeu 154 gramas de crack “in natura”, 600 embalagens vazias utilizadas para embalar as drogas, duas balanças de precisão, três celulares, uma faca impregnada com drogas e valor de R$ 713,00 em dinheiro, satisfatoriamente com outros ferramentas utilizadas para o fracionamento do entorpecente.

Diante dos achados, o indivíduo foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência, juntamente com as apreensões, foi encaminhada para a sede da DISE, onde a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e decidiu lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito, reforçando a fundamentação para a prisão do acusado.

Após o procedimento da Polícia Judiciária, “Rafa” foi escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará pela Audiência de Custódia, que definirá os próximos passos do processo legal.