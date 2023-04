MPE se manifesta a favor de pedido de inelegibilidade de Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou nesta quarta-feira (12) a favor do pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação é a última fase da ação de investigação judicial eleitoral e foi assinada pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco Genet.

O pedido de inelegibilidade foi ajuizado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), após Bolsonaro ter feito uma série de ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado.



A decisão do MPE foi baseada no fato de que as declarações de Bolsonaro colocam em risco a integridade do processo eleitoral brasileiro e, consequentemente, a democracia do país.

