Mulher é presa após envenenar marido e filhos em Ilhéus

Uma mulher de 26 anos foi detida em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, sob suspeita de ter cometido um crime chocante. Ela é acusada de envenenar o marido e os dois filhos, resultando em fatalidades trágicas. A mulher confessou o crime, e a sua prisão ocorreu no último domingo, dia 18.

O terrível incidente teve lugar na noite de sábado, dia 17, quando a mulher adicionou chumbinho à comida do marido. Infelizmente, os dois filhos também ingeriram o alimento envenenado. O resultado foi a perda trágica do marido, identificado como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos, do filho mais velho, Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de apenas quatro anos, e da filha mais nova, Rosymary Mendes Barreto Santos, de um ano e sete meses.

As circunstâncias que levaram a mulher a cometer esses atos cruéis ainda não foram esclarecidas.

