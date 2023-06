Americana terá semana com nevoeiro, chuva e sol

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os moradores da cidade de Americana, localizada no estado de São Paulo, poderão desfrutar de uma semana com variações climáticas, que vão desde nevoeiro até pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Confira a previsão do tempo para os próximos dias.

A terça-feira (20) começará com nevoeiro pela manhã, porém, ao longo do dia, predominará o sol. Os termômetros registrarão mínima de 12°C e máxima de 25°C. A umidade relativa do ar permanecerá em torno de 0%. Existe a possibilidade de surgimento de nuvens no período da tarde.

Na quarta-feira (21), os moradores de Americana poderão esperar um dia ensolarado, sem nuvens no céu. A temperatura mínima será de 13°C, com máxima de 26°C. A umidade relativa do ar se manterá estável durante todo o dia, e a noite também será livre de nuvens, proporcionando um céu estrelado aos observadores.

Já na quinta-feira (22), o sol aparecerá com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcarão mínima de 14°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar se manterá estável, oferecendo um tempo agradável para os moradores de Americana.

Na sexta-feira (23), o sol estará presente, porém, acompanhado de muitas nuvens. Durante a tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva, que poderão ser intensas e vir acompanhadas de trovoadas. Os termômetros apresentarão mínima de 16°C e máxima de 25°C. A umidade relativa do ar atingirá 67%, trazendo um alívio para a secura dos dias anteriores.

