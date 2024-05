Subadutora rompe no Centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está realizando o reparo em um vazamento na subadutora (SA-02) localizada na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa, no Centro, na noite desta segunda-feira (20). O trecho entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa está interditado para a execução da obra.

A autarquia pede que os moradores do Centro e dos bairros Vila Jones, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Frezzarin economizem água, já que o trabalho pode afetar o abastecimento nessas regiões.

“Vamos trabalhar com a maior agilidade possível e pedimos a compreensão dos moradores dessas áreas. Assim que o problema for resolvido retomaremos o bombeamento para esses bairros, para a normalização gradativa do abastecimento”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.