Museu do Ipiranga terá entrada gratuita durante o feriado prolongado

O turista que vier passar o feriado do carnaval em São Paulo ou para quem mora na cidade, a entrada para visitar as exposições do Museu do Ipiranga no dia 12, segunda-feira, será gratuita.

Já nos dias 10, 11 e 13, funcionará normalmente, e o visitantes precisam adquirir os ingressos na bilheteria ou pela plataforma Sympla. Na quarta-feira, dia 14, estará fechado.

No entanto, vale lembrar que até o dia 3 de março, às quartas seguirão com entrada franca, mas com ingressos limitados e sujeitos a disponibilidade, com possibilidade de esgotar em pouco tempo.

Carnaval – Devido a circulação de blocos, o acesso ao Jardim Francês e ao Museu pela rua dos Patriotas estará interditado nos dias 10 e 13. Já os acessos pela Av. Nazaré, R. Xavier de Almeida e R. Padre Marchetti estarão livres.