Manutenção em filtro de água na ETA causa instabilidade no abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) iniciou, nesta quarta-feira (7), a manutenção em um dos filtros da ETA 1 (Estação de Tratamento de Água), que recebe água da Captação no Rio Piracicaba.

Segundo a autarquia, a comporta do equipamento, usada para a lavagem do filtro, sofreu danos. O serviço deve causar instabilidade no abastecimento em alguns pontos da cidade, já que foi necessário diminuir a vazão captada. A previsão para normalização é a partir da noite desta quinta-feira (8).

“Estamos trabalhando com a maior agilidade possível para normalizar a filtragem da água tratada e, com isso, garantir a segurança no abastecimento em toda a cidade”, destacou o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.